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Це закінчиться громадянською війною. Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)

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Понеділок 17 липня 2023 19:48
Це закінчиться громадянською війною. Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення) Фото: солдат РФ поскаржився на ситуацію на фронті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові все частіше скаржаться на ставлення командування до підлеглих. Зокрема один з них вважає, що їх вторгнення в Україну може закінчитись громадянською війною в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розмові з матір'ю росіянин говорить про те, що на фронті ставлення до звичайних військових гірше ніж до "зеків". Йому також не подобається, що в армії не проводиться ротація, а Путін не говорить дати закінчення мобілізації.

"Рота "зеків" стоїть за нами на другій лінії оборони, ми стоїмо на передовій. Я просто потрапив у рабство, тобто як у царській Росії... навіть до "зеків" краще ставлення. Основні сили Путін залишив у Москві", - говорить він.

Окрім цього росіянин розповідає про невдоволення інших солдатів. Він вважає, що вторгнення Росії в Україну завершиться громадянською війною для Путіна.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Нагадаємо, що російський військовослужбовець у телефонній розмові поскаржився на те, що командування на Куп'янському напрямку відправляє на забій солдатів без жодного прикриття.

Також під час перехоплення стало відомо, що російські військові бояться контрнаступу Збройних сил України та скаржаться на нестачу озброєння та боєприпасів.

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