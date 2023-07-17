Швеція хоче виділити понад півмільярда доларів на відновлення України

Уряд Швеції оголосив, що обіцяє виділити понад 584 млн доларів на допомогу у відновленні України та проведенні реформ, щоб прокласти її шлях до членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Югана Форссела, яку приводить The Guardian .

"Ці кошти, які будуть розподілені між 2023 і 2027 роками, є частиною нещодавно розробленої стратегії допомоги, спеціально розробленої для України", - сказав міністр.

Він підкреслив, що ці кошти складають базу шведської допомоги Україні.

"Це найбільша й найамбітніша двостороння стратегія, коли-небудь розроблена Швецією. До цього додадуться додаткові цільові інвестиції", - додав Форссел.

На що витратять гроші

Зазначається, що кошти спрямують на створення української інфраструктури та установ, таких як охорона здоров'я; розширення доступу України до енергії, що не містить викопного палива, і перехід до більш екологічних технологій. Також допомогу спрямують на зміцнення безпеки та захисту прав людини.

"У перспективі ми хочемо бачити в Києві не один, а два прапори. Український і європейський", - сказав Форссел.

Допомога від Швеції

Нещодавно повідомлялось, що Швеція спростить та прискорить постачання зброї в Україну. Міністр оборони Пол Йонсон підписав угоду про захист безпеки з нашою країною на саміті НАТО у Вільнюсі.

До цього Швеція представила новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови на загальну суму 380 млн шведських крон (32,51 млн євро).

Місяць тому уряд Швеції оголосив про новий пакет військової підтримки України. До нього увійде, серед іншого, навчання українських пілотів на винищувачах JAS 39 Gripen.