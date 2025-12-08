Зеленский обсудил с США мирный план, а РФ две ночи била ракетами: новости за выходные

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с командой Трампа их мирный план. Россия две ночи подряд терроризировала Украину дронами и ракетами, а Силы обороны вновь поразили НПЗ.

Подробнее о том, что произошло на выходных - в материале РБК-Украина .

Работа над мирным планом США продолжается

Владимир Зеленский провел длительный разговор с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по поводу мирного плана США.

Источники Axios говорят, что стороны обсудили территории и гарантии безопасности. По одному из вопросов есть прогресс.

Сегодня в понедельник Зеленский будет в Лондоне. На встрече с лидерами Британии, Франции и Германии стороны обсудят ход текущих переговоров.

Россия две ночи подряд атаковала Украину

В ночь с 5 на 6 декабря по россияне в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами разных типов. Ключевой целью врага стала энергетика.

В Фастове Киевской области был уничтожен вокзал, а "Укрзализныца" была вынуждена спешить маршруты поездов. Под удар попал и Днепр - там уничтожен склад сети аптек "Мед-сервис".

В ночь на 7 декабря Украину вновь атаковали дронами и ракетами. Под удар попал Кременчуг, в городе пропал свет, тепло и вода.

Bild пишет, что Россия перешла к новой тактике атак.

Маск и война против ЕС

Миллиардер Илон Маск призвал "распустить" Европейский Союз. На следующей день, в воскресенье, соцсеть Х, которой владеет бизнесмена, заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии.

Блокировка произошла после того, как Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть.

В Украине уволили бывшего "регионала"

Бывший глава Минобороны времен Кучмы и чиновник правительства Януковича Александр Кузьмук вручил военным сил ТрО ведомственные награды.

Несмотря на увольнение в 2019 году, он был назначен внештатным советником командующего ТРО, что вызвало скандал. После инцидента было принято решение ою его увольнении.

В Украине стартовали выплаты 6500 гривен

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине стартовали первые выплаты в размере 6500 гривен для уязвимых категорий граждан.

Часть банков уже начислила помощь, другие - завершают проведения выплат. Всего на участие в программе подались 323 443 украинца.

США "дарят" Польше военную технику

На прошедших выходных Соединенные Штаты предложили Польше приобрести 250 поддержанных бронетранспортеров Stryker.

Страна отдает их фактически даром - 1 единицу за один доллар. Техника остается от подразделений США ж, которые Вашингтон планирует вывести.