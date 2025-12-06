ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Удар по Днепру: уничтожен склад сети "Мед-Сервис" с лекарствами для миллионов украинцев

Суббота 06 декабря 2025 22:36
UA EN RU
Удар по Днепру: уничтожен склад сети "Мед-Сервис" с лекарствами для миллионов украинцев Фото: спасатели тушат пожар в Днепре с вертолета (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В Днепре в результате ночной атаки РФ был уничтожен склад сети аптек "Мед-Сервис", где хранились лекарства для миллионов людей по всей Украине. Сейчас склад продолжает гореть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook владельца корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко.

"Сегодня, в День Святого Николая, дети, которые хорошо вели себя весь год, получают подарки. А бизнесмены, которые много делают для развития экономики, фармацевтической отрасли, уплаты налогов, создания рабочих мест, к сожалению, получают удар "Шахедом" по своим объектам", - говорится в сообщении.

Андрей Здесенко сообщил, что на центральном складе сети аптек "Мед-Сервис", который принадлежит его другу Олегу Токареву, произошел пожар после прилетов.

На этом складе хранились лекарства от около сотен поставщиков для 500 аптек и миллионов потребителей по всей Украине. Склад был построен в 2023 году с современным оборудованием, а также соблюдением всех норм и требований для фармацевтики.

"Несмотря на войну "Мед-Сервис" продолжал инвестировать в украинскую экономику. Олег развивает "Мед-Сервис" уже 30 лет, сколько и я "Биосферу". За время войны сеть потеряла 70 аптек. Это очередной удар", - пишет предприниматель.

По состоянию на момент публикации сообщения склад продолжает гореть. Однако, к счастью, пострадавших нет. Здесенко отметил, что "Биосфера" поможет в ликвидации последствий и поддержке коллектива. Кроме того, он призвал людей тоже поддержать бизнес, приобретя лекарства или что-то другое.

"Я на своем опыте знаю, насколько важна поддержка во время такой потери. Мы с "Биосферой" со своей стороны предоставим все необходимое для помощи предприятию в ликвидации последствий удара и поддержки коллектива. Каждый может поддержать "Мед-Сервис", приобретя не обязательно лекарства, а, например витамины, какие-то средства гигиены. Сейчас эта поддержка является важной", - резюмировал предприниматель.

Обстрел Украины 6 декабря

Напомним, в ночь на 6 ноября Россия в очередной раз нанесла масштабный удар по Украине, используя более 600 дронов, а также ракеты различного типа.

Под ракетным ударом, в частности, оказался Днепр. В соцсетях мэр города Борис Филатов и ГСЧС писали, чтоиз-за ракетного обстрела произошел пожар на складе с медикаментами и шинами.

Кроме того, враг атаковал этой ночью город Фастов Киевской области. В результате атаки был полностью уничтожен железнодорожный вокзал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро аптеки Война в Украине
Новости
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне