Одиозного генерала Кузьмука уволили из ТрО после скандала в СМИ

Воскресенье 07 декабря 2025 17:18
Одиозного генерала Кузьмука уволили из ТрО после скандала в СМИ Фото: Александр Кузьмук (facebook.com/TerritorialDefenseForces)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в воскресенье, 7 декабря, генерала армии Александра Кузьмука уволили с должности внештатного советника командующего ТрО. Это произошло после скандала в СМИ относительно его возвращения и вручения наград военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Сил территориальной обороны ВСУ".

"В ответ на многочисленные запросы: Генерал армии Александр Кузьмук был назначен внештатным советником Командующего Сил ТрО ВСУ соответствующим приказом от 14.10.2022 года. Согласно сегодняшнему решению Командующего Сил ТРО ВСУ, Александр Кузьмук уволен с позиции внештатного советника", - говорится в сообщении.

Что предшествовало и что известно об одиозном генерале Кузьмуке

Напомним, вчера стало известно, что Александр Кузьмук вручил военнослужащим сил ТрО ведомственные награды и ценные подарки.

Однако, как известно, Кузьмук является бывшим министром обороны времен Кучмы и был также в правительстве Януковича. Это, непосредственно, и стало причиной скандала.

В частности, Кузьмук находился на посту министра обороны с 1996 до 2001 года, а также в конце 2004 и в начале 2005 годов. Позже, уже в 2007 году он недолго возглавлял должность вице-премьер-министра Украины. Кроме того, Кузьмук был нардепом 4-го и 6-го созывов от "Партии регионов".

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский уволил его с военной службы.

Также добавим, что в 2018 году Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по заказу ВРУ выяснил, что Александр Кузьмук был одним из министров обороны, во времена которого снизилась обороноспособность Украины.

В частности, с 24 сентября 2004 года до 3 февраля 2005 года, из состава ВСУ было выведено 248 ПЗРК, 136 танков, 781 БМП/БТР, 96 самолетов, а также 18 вертолетов Минобороны.

