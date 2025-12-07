В Украине стартовали первые выплаты 6500 гривен для уязвимых граждан, - Свириденко
В Украине стартовали первые выплаты в размере 6500 гривен для уязвимых категорий граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
По ее словам, часть банков уже начислила помощь, другие - завершают проведение выплат. Всего на участие в программе подались 323 443 украинца.
Оформить помощь можно через приложение Дія или в отделении Пенсионного фонда - до 17 декабря.
Программа направлена на поддержку тех, кто нуждается в наибольшей помощи:
- детей под опекой или попечительством;
- детей с инвалидностью в ДДСТ и приемных семьях;
- детей ВПЛ, которые получают выплаты на проживание;
- детей из малообеспеченных семей;
- людей с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;
- одиноких пенсионеров с надбавкой на уход.
Полученные средства можно потратить на лекарства, одежду и обувь в течение шести месяцев с даты поступления финансирования.
Как подать заявление, чтобы получить 6500 гривен
Для того чтобы получить "зимние" 6500 гривен, необходимо воспользоваться приложением "Дія":
- убедиться, что приложение обновлено до последней версии;
- войти в него;
- выбрать "Сервисы";
- перейти к "Зимняя поддержка";
- войти в "Зимние 6500 грн";
- или подтвердить наличие активной "Дія.Карта" (на которую будут зачислены средства);
- или открыть "Дія.Карта" во время формирования заявления (если ее нет, "Дія" предложит открыть ее онлайн);
- отправить сформированную заявку.
Зимняя поддержка
Напомним, ранее мы писали, что в Украине началась вторая волна выплат по программе "Зимняя поддержка" - по 1000 гривен от государства. Мы также рассказывали, на что чаще всего украинцы тратят эти средства.
Кроме того, объясняли, что и "Зимняя поддержка", и одноразовые "зимние" 6500 гривен являются составляющими более широкого комплекса решений, которые правительство реализует по поручению президента для поддержки населения в условиях тяжелого зимнего периода во время полномасштабной войны.
В целом государственная программа помощи включает выплату 1000 гривен для всех граждан, 6500 гривен - для наиболее уязвимых категорий, а также возможность воспользоваться бесплатными билетами в рамках программы "3000 километров" от "Укрзалізниці".