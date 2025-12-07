В Украине стартовали первые выплаты 6500 гривен для уязвимых граждан, - Свириденко

В Украине стартовали первые выплаты в размере 6500 гривен для уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, часть банков уже начислила помощь, другие - завершают проведение выплат. Всего на участие в программе подались 323 443 украинца.

Оформить помощь можно через приложение Дія или в отделении Пенсионного фонда - до 17 декабря.

Программа направлена на поддержку тех, кто нуждается в наибольшей помощи:

детей под опекой или попечительством;

детей с инвалидностью в ДДСТ и приемных семьях;

детей ВПЛ, которые получают выплаты на проживание;

детей из малообеспеченных семей;

людей с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;

одиноких пенсионеров с надбавкой на уход.

Полученные средства можно потратить на лекарства, одежду и обувь в течение шести месяцев с даты поступления финансирования.

Как подать заявление, чтобы получить 6500 гривен

Для того чтобы получить "зимние" 6500 гривен, необходимо воспользоваться приложением "Дія":