"Укрзалізниця" меняет маршруты поездов через Фастов, который был атакован РФ

В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове "Укрзалізниця" оперативно меняем маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю" в Telegram.

Армия РФ во время массированного удара по Киевской области обстреляла город Фастов. В частности, повреждения получила железнодорожная инфраструктура. В связи с этим "Укрзалізниця" вынуждена изменить маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через Фастов. "Безопасность людей - превыше всего. Задержки пока контролируемые, а наши диспетчеры позаботятся о возможных пересадках", - говорится в сообщении "Укрзалізниці".



В компании попросили внимательно слушать объявления железнодорожников на вокзалах и в поездах и заверили, что движение поездов не останавливается.