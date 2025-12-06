ua en ru
"Укрзалізниця" меняет маршруты поездов через Фастов, который был атакован РФ

Киевская область, Суббота 06 декабря 2025 05:24
"Укрзалізниця" меняет маршруты поездов через Фастов, который был атакован РФ
Автор: Марина Балабан

В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове "Укрзалізниця" оперативно меняем маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю" в Telegram.

Армия РФ во время массированного удара по Киевской области обстреляла город Фастов. В частности, повреждения получила железнодорожная инфраструктура.

В связи с этим "Укрзалізниця" вынуждена изменить маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через Фастов.

"Безопасность людей - превыше всего. Задержки пока контролируемые, а наши диспетчеры позаботятся о возможных пересадках", - говорится в сообщении "Укрзалізниці".

В компании попросили внимательно слушать объявления железнодорожников на вокзалах и в поездах и заверили, что движение поездов не останавливается.

Последствия атаки РФ на Киевскую область

Армия РФ в ночь на 6 декабря атаковала Украину. Одновременно с массированным налетом дронов противник применил баллистику и ракеты "Кинжал", есть информация о прилетах как минимум в Фастове под Киевом, Днепре и области.

В результате массированной атаки на Киевскую область дронами и ракетами пострадали три человека, сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.

В Вышгородском районе женщина госпитализирована в местную больницу. У нее осколочное повреждение руки, грудной клетки и спины, закрытая травма шейного отдела позвоночника.

Еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки. Помощь оказана на месте, без госпитализации.

В Фастове ранен мужчина - у него рваная рана левой голени. В госпитализации не нуждается.

О последствиях массированной атаки по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

