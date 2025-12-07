ua en ru
Новая тактика терактов РФ: оккупанты атакуют ранее "неприкосновенные" цели, - BILD

Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 18:31
UA EN RU
Новая тактика терактов РФ: оккупанты атакуют ранее "неприкосновенные" цели, - BILD Фото: разрушенный вокзал в Фастове (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты перешли к новой тактике террористических актов, направленных против гражданской инфраструктуры Украины. Объектами терактов РФ стали цели, которые ранее считались "неприкосновенными" из-за ключевой роли в жизнеобеспечении гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание BILD.

Военный обозреватель издания Юлиан Рьопке отметил, что новая тактика РФ охватывает целенаправленные теракты против объектов, которые до сих пор имели статус "неприкосновенных" - поскольку имеют ключевую роль в жизнеобеспечении миллионов гражданских жителей.

В частности, во время ракетного удара с 5 на 6 декабря оккупанты выпустили по Украине сотни ракет и дронов, а одной из главных целей оккупантов стал железнодорожный узел в Фастове в Киевской области. До этого россияне атаковали железную дорогу только на востоке Украины.

Война с посылками и лекарствами

Другой мишенью оккупантов стала почта. В Днепре был атакован сортировочный центр "Новой почты" - это крупнейшая частная почтовая компания Украины. Теракт уничтожил десятки тысяч посылок, сообщают местные жители - в том числе десятки отправлений для украинских военных.

Также оккупанты активно атакуют медицинскую логистику Украины. Теракты против складов с медикаментами продолжаются: во Львове была уничтожена база снабжения, после этого удара без лекарств осталось более 600 медицинских учреждений.

И это уже не говоря о том, что главной целью терактов россиян остается украинская энергетическая инфраструктура. Из-за многочисленных террористических актов РФ в ряде регионов жители вынуждены проводить по 12-16 часов в сутки без света, отмечает издание со ссылкой на НЭК "Укрэнерго". Таким образом, террористическая тактика россиян вышла на новый уровень.

Отметим, что в Днепре в результате атаки РФ с 5 на 6 декабря был уничтожен склад сети аптек "Мед-Сервис", где хранились лекарства для миллионов людей по всей Украине. Это уже далеко не первая атака РФ на склады с медикаментами, принимающая характер целенаправленного терроризма.

Кроме того, под массированную атаку этой же ночью попал город Фастов Киевской области. В результате атаки был полностью уничтожен железнодорожный вокзал. По поводу атаки России президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский режим упал слишком низко.

Отметим, что россияне атаковали Украину, применив 61 ракету и 653 дронов. Силам ПВО удалось сбить 615 вражеских целей. Однако из-за терактов получили повреждения многие энергетические объекты, а украинские АЭС временно уменьшили генерацию.

