Новая тактика терактов РФ: оккупанты атакуют ранее "неприкосновенные" цели, - BILD

Российские оккупанты перешли к новой тактике террористических актов, направленных против гражданской инфраструктуры Украины. Объектами терактов РФ стали цели, которые ранее считались "неприкосновенными" из-за ключевой роли в жизнеобеспечении гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание BILD .

Военный обозреватель издания Юлиан Рьопке отметил, что новая тактика РФ охватывает целенаправленные теракты против объектов, которые до сих пор имели статус "неприкосновенных" - поскольку имеют ключевую роль в жизнеобеспечении миллионов гражданских жителей.

В частности, во время ракетного удара с 5 на 6 декабря оккупанты выпустили по Украине сотни ракет и дронов, а одной из главных целей оккупантов стал железнодорожный узел в Фастове в Киевской области. До этого россияне атаковали железную дорогу только на востоке Украины.

Война с посылками и лекарствами

Другой мишенью оккупантов стала почта. В Днепре был атакован сортировочный центр "Новой почты" - это крупнейшая частная почтовая компания Украины. Теракт уничтожил десятки тысяч посылок, сообщают местные жители - в том числе десятки отправлений для украинских военных.

Также оккупанты активно атакуют медицинскую логистику Украины. Теракты против складов с медикаментами продолжаются: во Львове была уничтожена база снабжения, после этого удара без лекарств осталось более 600 медицинских учреждений.

И это уже не говоря о том, что главной целью терактов россиян остается украинская энергетическая инфраструктура. Из-за многочисленных террористических актов РФ в ряде регионов жители вынуждены проводить по 12-16 часов в сутки без света, отмечает издание со ссылкой на НЭК "Укрэнерго". Таким образом, террористическая тактика россиян вышла на новый уровень.