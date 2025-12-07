В Кременчуге перебои со светом и водой в результате массированной атаки дронами и "Кинжалами"

В отдельных районах Кременчуга наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом в результате массированной атаки на город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Кременчуга Виталия Малецкого.

Он пообещал, что вся официальная и подтвержденная информация о последствиях атаки будет обнародована областной военной администрацией после завершения оценки ситуации. "Прошу всех оставаться в безопасных местах, соблюдать правила безопасности и не публиковать фото или видео последствий ударов - это вопрос нашей общей безопасности", - подчеркнул мэр.

"Сейчас в отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Все городские службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить критические системы", - говорится в заметке городского головы.

Мэр города сообщил, что в ночь на 7 декабря враг снова нанес массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга.

Атаки на Кременчуг

Город Кременчуг Полтавской области в ночь на 7 декабря атакуют дроны и "Кинжалы". О том, что скоростные цели движутся на Кременчуг, Воздушные силы ВСУ информировали около 01:30. Также сообщалось, что в городе слышны взрывы.

Как сообщалось, 8 ноября враг также атаковал Кременчуг. Вследствие российского удара по энергетической инфраструктуре весь город остался без электроснабжения.

Как позже рассказал председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, враг нанес массированный удар по Полтавщине. Целился в объекты энергетической инфраструктуры.

По его данным, в результате вражеских действий РФ один человек был травмирован.

Кроме того, из-за атаки в области были введены специальные графики аварийного отключения света.

В городе не работал электротранспорт, в связи с чем на маршруты вывели дополнительные единицы автобусов.