США продадут Польше 250 БТР Stryker за "символическую цену" в один доллар
США предложили Польше приобрести 250 подержанных бронетранспортеров Stryker по "символической цене". Она составит один доллар за один БТР, бронемашины остаются от подразделений США, которые Вашингтон планирует вывести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Breaking Defence.
Как заявилвице-премьер-министр Польши и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, Варшава примет это соглашение. Его уже одобрил польский Генеральный штаб, что является одним из главных условий.
БТРы останутся в Польше после того, как США выведут военные подразделения, которые имеют эти бронемашины на вооружении. Сейчас решаются логистические вопросы, необходимые для окончательного согласования передачи.
"После предварительного анализа мы договорились, что военные проверят их техническое состояние и оценят их пригодность для наших вооруженных сил - хороший ли это материал для обучения, оперативных операций, нужен ли нам этот тип оборудования", - заявил министр.
Издание отмечает, что все Stryker потребуют ремонта, поскольку они "б/у" (были в использовании). Это может быть дорогим решением для Польши. Также решение забрать эти БТР может подорвать усилия польского правительства по увеличению в вооруженных силах техники отечественного производства.
Однако, как заявил министр, больше бронемашин для польской армии означает лучшую его боеспособность. К тому же сейчас польская армия страдает от серьезной нехватки современной бронетехники. В Генштабе польской армии со своей стороны добавили, что окончательное решение будет принято еще нескоро, если ситуация с безопасностью резко не ухудшится.
Отметим, что тем временем европейские официальные лица пытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа пересмотреть решение о сокращении американского военного присутствия в Европе.
Недавно начали масштабное сокращение своего военного присутствия в Восточной Европе. Около 800 американских военнослужащих отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.
Это полностью перекликается с тем, что еще в начале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сократить американский военный контингент в Европе на 20%.
При этом в Конгрессе США идеи Трампа вызывают раздражение. Там в середине ноября заявили, что в Пентагоне действительно начали говорить о желании сократить военное присутствие США, в том числе в странах Балтии, но Конгресс настроен этому противодействовать.