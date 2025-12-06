США продадут Польше 250 БТР Stryker за "символическую цену" в один доллар

США предложили Польше приобрести 250 подержанных бронетранспортеров Stryker по "символической цене". Она составит один доллар за один БТР, бронемашины остаются от подразделений США, которые Вашингтон планирует вывести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Breaking Defence .

Как заявил вице-премьер-министр Польши и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, Варшава примет это соглашение. Его уже одобрил польский Генеральный штаб, что является одним из главных условий.

БТРы останутся в Польше после того, как США выведут военные подразделения, которые имеют эти бронемашины на вооружении. Сейчас решаются логистические вопросы, необходимые для окончательного согласования передачи.

"После предварительного анализа мы договорились, что военные проверят их техническое состояние и оценят их пригодность для наших вооруженных сил - хороший ли это материал для обучения, оперативных операций, нужен ли нам этот тип оборудования", - заявил министр.

Издание отмечает, что все Stryker потребуют ремонта, поскольку они "б/у" (были в использовании). Это может быть дорогим решением для Польши. Также решение забрать эти БТР может подорвать усилия польского правительства по увеличению в вооруженных силах техники отечественного производства.