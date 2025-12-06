Как выглядит разрушенный ударом РФ вокзал в Фастове: репортаж РБК-Украина

В результате ночного удара России по Фастову Киевской области 6 декабря полностью разрушен железнодорожный вокзал.

Как выглядит вокзал в Фастове после вражеского удара.- в репортаже РБК-Украина ниже.

Стоит отметить, что станция в Фастове является важным железнодорожным узлом, через который курсируют поезда, в том числе и дальнего следования.

В результате российского удара вокзал разрушен до основания.

Фото: последствия удара РФ по вокзалу в Фастове (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

Кроме здания вокзала, на станции также существенно повреждены поезда. Они обгорели в результате пожара, который произошел в результате вражеского удара.

Фото: Игорь Кузнецов, РБК-Украина

На месте удара продолжается ликвидация последствий.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский уже прибыл в Фастов для оценки повреждений вокзала после российской атаки.