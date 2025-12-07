ua en ru
Вс, 07 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Мелочная месть: у Маска заблокировали рекламный аккаунт Еврокомиссии после штрафа

США, Евросоюз, Воскресенье 07 декабря 2025 20:10
UA EN RU
Мелочная месть: у Маска заблокировали рекламный аккаунт Еврокомиссии после штрафа Иллюстративное фото: соцсеть Илона Маска отомстила Еврокомиссии за штраф (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Социальная сеть X (бывший Twitter), которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, заблокировала рекламный аккаунт Европейской комиссии, обвинив его в якобы нарушении. Это произошло после того, как ЕК наложила штраф на соцсеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что блокировка аккаунта Еврокомиссии произошло буквально через несколько дней после того, как на соцсеть Маска наложили многомиллионный штраф. О блокировке аккаунта ЕК заявил руководитель проекта X Никита Биер.

"Ваша рекламная учетная запись заблокирована", - сказано в его сообщении.

Биер написал, что Европейская комиссия якобы попыталась использовать "эксплойт" (уязвимость, - ред.) в редакторе рекламы на платформе. По его словам, ЕК якобы опубликовала ссылку, которая обманывает пользователей с целью искусственного увеличения охвата.

"Ирония вашего заявления... X считает, что каждый должен иметь равный голос на нашей платформе. Однако, похоже, вы считаете, что правила не должны применяться к вашей учетной записи", - добавил Биер.

Впрочем, никаких подтверждений этого заявления Биер, за которым тянется недобрая слава (в частности известно, что он публиковал высказывания в поддержку исламских террористов и блокировал на платформе тех, кто высказывался против него и его действий), не предоставил. Речь идет не об официальной учетной записи ЕК, а именно о рекламном аккаунте.

Блокировка произошла после того, как Европейская комиссия наложила на компанию X американского миллиардера Илона Маска штраф в размере 120 млн евро (около 140 млн долларов). Причиной штрафа стало нарушение правил цифровых услуг в ЕС, в частности, "обманчивый дизайн" синей галочки.

После этого в США устроили настоящую истерику. В частности сам Илон Маск призвал "распустить" Евросоюз. С критикой в адрес ЕС выступили также вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь США Марко Рубио и другие протрампистские сенаторы и политики, иногда прибегая к открытым угрозам, в том числе "не защищать Европу". Министр торговли США Говард Латник заявил, что США сохранят 50-процентные тарифы на европейские товары, если штраф для соцсети Маска не будет отменен.

В ответ министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Маску "катиться на Марс, где нет цензуры на нацистские поздравления". А ряд европейских политиков, обозревателей и экспертов выступили с жесткой критикой Соединенных Штатов, президента Дональда Трампа и непосредственно Маска с его соцсетью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Илон Маск Twitter
Новости
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне