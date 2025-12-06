В шести областях перебои со светом, по всей Украине будет больше отключений

В ночь с 5 на 6 декабря российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Обесточивание зафиксированы в шести областях.

Под российским прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

На утро зафиксировано обесточивание потребителей в шести регионах: Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже работают аварийные бригады - энергетики восстанавливают сети и пытаются как можно быстрее вернуть свет всем абонентам.

В ведомстве напомнили, что по всей Украине действуют графики почасовых отключений, а для промышленных предприятий и бизнеса сохраняются ограничения потребления. Актуальные графики энергоснабжения обнародуют региональные операторы системы распределения на своих официальных ресурсах.

В свою очередь в "Укрэнерго" сообщили, что объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления электроэнергии сегодня вынужденно увеличен.

В компании напомнили, что сейчас во всех регионах Украины действуют почасовые отключения объемом 2,5-3 очередей одновременно.

"Также во всех областях в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.