РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил

Как сообщает РБК-Украина , об этом это сам "Мадяр" сообщил в Facebook

Бровди отметил, что решение приняли 5 декабря. Российская сторона вменяет ему "терроризм" и "убийство военкорка" Анны Прокофьевой.

Бровди обнародовал данные с пропагандистских ресурсов, где указано, что СКР заочно инкриминирует ему причастность к гибели корреспондента Первого канала. По версии российского следствия, она погибла в результате "теракта в Курской области", а якобы именно Бровди отдал приказ дистанционно заминировать дороги в регионе.

В ведомстве заявляют, что "подрыв автомобиля, в котором находились российские граждане, включая военкора", стал результатом этого приказа. После этого "Мадяра" объявили в международный розыск, а дело против него назвали "почти завершенным".

Сам Бровди с иронией отреагировал на обвинения, процитировав фразу:

"Помните и вы, черви, на вашем, понятном вам болотном языке: "Аннушка уже разлила масло...".