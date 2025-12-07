ua en ru
Война в Украине

РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил

Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 15:14

РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил Фото: РФ объявила "Мадяра" в международный розыск (Birds of the Magyar 414OB)
Автор: Наталья Кава

Следственный комитет России объявил в международный розыск командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр".

Как сообщает РБК-Украина, об этом это сам "Мадяр" сообщил в Facebook

Бровди отметил, что решение приняли 5 декабря. Российская сторона вменяет ему "терроризм" и "убийство военкорка" Анны Прокофьевой.

Бровди обнародовал данные с пропагандистских ресурсов, где указано, что СКР заочно инкриминирует ему причастность к гибели корреспондента Первого канала. По версии российского следствия, она погибла в результате "теракта в Курской области", а якобы именно Бровди отдал приказ дистанционно заминировать дороги в регионе.

В ведомстве заявляют, что "подрыв автомобиля, в котором находились российские граждане, включая военкора", стал результатом этого приказа. После этого "Мадяра" объявили в международный розыск, а дело против него назвали "почти завершенным".

Сам Бровди с иронией отреагировал на обвинения, процитировав фразу:
"Помните и вы, черви, на вашем, понятном вам болотном языке: "Аннушка уже разлила масло...".

Венгрия запретила "Мадяру" въезд в страну

Напомним, 28 августа стало известно, что Венгрия запретила въезд одному из украинских командиров из-за ударов дронов ВСУ по российскому нефтепроводу "Дружба". По данным СМИ, офицеру также ограничили въезд в страны Шенгенской зоны.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о командующем Сил беспилотных систем ВСУ Роберте Бровди, известного как "Мадяр". Эту информацию подтвердили в офисе премьер-министра Виктора Орбана.

"Мадяр" резко отреагировал на решение Будапешта, отметив, что средства, которые Венгрия платит за российскую нефть, фактически поддерживают производство ракет и дронов в РФ.

Президент Владимир Зеленский выразил возмущение и поручил МИД Украины принять соответствующие дипломатические меры. На этом фоне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично пригласил "Мадяра" посетить Польшу.

Впоследствии МИД Украины вызвал посла Венгрии и вручил ему ноту протеста в связи с запретом на въезд украинскому командиру.

