Зеленский в Лондоне встретится со Стармером, Мерцом и Макроном, - The Independent

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, отправится в Лондон, где встретится с лидерами трех государств Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independen t.

Также The Independent отмечает, что Стармер воспользуется этой встречей, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны Британии.

Стороны обсудят текущие переговоры между официальными лицами США и Украины по мирному плану, "направленные на поиск соглашения о гарантиях послевоенной безопасности Украины"

Как пишет издание, Зеленский встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Мирный план США

Напомним, в ноябре США представили Украине новый план по завершению войны, который насчитывал 28 пунктов. Поскольку его содержание явно было выгодно России, американская и украинская делегации уже две недели ведут консультации, чтобы доработать документ и сделать более выгодным для Киева.

Кроме того, США работают и с Россией. Так, 2 декабря спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили Москву, где встретились с главой Кремля Владимиром Путиным и обсудили доработанный документ.

Спустя несколько дней диктатор РФ сообщил, что отклонил часть мирных предложений США, добавив, что теперь документ насчитывает 27 пунктов и разделен на 4 "пакета". Хотя ранее была информация, что после переговоров с Украиной документ сократился до 20 пунктов.

По данным NYT, один из "пакетов" касается украинского суверенитета. Тут речь об ограничении численности ВСУ и дальности ракет. Другие "пакеты" - затрагивают вопросы территориальных уступок, экономическое сотрудничество США и РФ после войны, и более широкие вопросы безопасности Европы.

После встречи с Кремле американская делегация вернулась в США, где продолжила переговоры с украинской стороной.

Вчера секретарь СНБО Рустем Умеров, который возглавляет делегацию Украины, сообщил, что стороны обсудили результаты встречи в Москве и шаги, которые могут привести к окончанию войны.

Кроме того, США и Украины согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения прочного мира.

Также секретарь СНБО добавил, что обе стороны считают, что уступка в достижении любых договоренностей зависит от готовности России продемонстрировать реальную преданность долгосрочному миру. В частности, совершить шаги к деэскалации и прекращению убийств.