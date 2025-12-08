ua en ru
Зеленський обговорив зі США мирний план, а РФ дві ночі била ракетами: новини за вихідні

Понеділок 08 грудня 2025 06:30
Зеленський обговорив зі США мирний план, а РФ дві ночі била ракетами: новини за вихідні Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський обговорив із командою Трампа їхній мирний план. Росія дві ночі поспіль тероризувала Україну дронами та ракетами, а Сили оборони знову вразили НПЗ.

Докладніше про те, що сталося на вихідних - у матеріалі РБК-Україна.

Робота над мирним планом США триває

Володимир Зеленський провів тривалу розмову з радниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо мирного плану США.

Джерела Axios кажуть, що сторони обговорили території та гарантії безпеки. По одному з питань є прогрес.

Сьогодні в понеділок Зеленський буде в Лондоні. На зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини сторони обговорять перебіг поточних переговорів.

Росія дві ночі поспіль атакувала Україну

У ніч із 5 на 6 грудня росіяни вкотре атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Ключовою ціллю ворога стала енергетика.

У Фастові Київської області було знищено вокзал, а "Укрзалізниця" була змушена поспішати маршрути поїздів. Під удар потрапив і Дніпро - там знищено склад мережі аптек "Мед-сервіс".

У ніч на 7 грудня Україну знову атакували дронами і ракетами. Під удар потрапив Кременчук, у місті зникло світло, тепло і вода.

Bild пише, що Росія перейшла до нової тактики атак.

Маск і війна проти ЄС

Мільярдер Ілон Маск закликав "розпустити" Європейський Союз. Наступного дня, у неділю, соцмережа Х, якою володіє бізнесмен, заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії.

Блокування сталося після того, як Єврокомісія наклала штраф на соцмережу.

В Україні звільнили колишнього "регіонала"

Колишній глава Міноборони часів Кучми і чиновник уряду Януковича Олександр Кузьмук вручив військовим сил ТрО відомчі нагороди.

Незважаючи на звільнення у 2019 році, його призначили позаштатним радником командувача ТрО, що спричинило скандал. Після інциденту було ухвалено рішення про його звільнення.

В Україні стартували виплати 6500 гривень

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні стартували перші виплати в розмірі 6500 гривень для вразливих категорій громадян.

Частина банків уже нарахувала допомогу, інші - завершують проведення виплат. Загалом на участь у програмі подалися 323 443 українці.

США "дарують" Польщі військову техніку

На минулих вихідних Сполучені Штати запропонували Польщі придбати 250 підтриманих бронетранспортерів Stryker.

Країна віддає їх фактично задарма - 1 одиницю за один долар. Техніка залишається від підрозділів США ж, які Вашингтон планує вивести.

Володимир Зеленський мирний план США Російська Федерація Юлія Свириденко Виплати Сполучені Штати Америки Польща Ілон Маск
