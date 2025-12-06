ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Обиделись на штраф? Маск, Рубио и Вэнс устроили истерику из-за ЕС

США, Суббота 06 декабря 2025 16:29
UA EN RU
Обиделись на штраф? Маск, Рубио и Вэнс устроили истерику из-за ЕС Фото: миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В США миллиардер Илон Маск призвал "распустить" Евросоюз после того, как Европейская комиссия оштрафовала соцсеть X (Twiiter). С критикой в адрес ЕС выступили также вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь США Марко Рубио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Маска, сообщение Вэнса и сообщение Рубио в X (Twiiter).

В частности Маск заявил, что Евросоюз, мол, нужно "распустить", чтобы странам-членам блока "вернули суверенитет". До этого он выложил еще несколько сообщений с критикой в адрес Евросоюза.

"ЕС следует распустить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", - написал миллиардер.

Отреагировал на штраф также государственный секретарь США Марко Рубио. Он назвал действия Еврокомиссии "нападением" на соцсеть Маска и американские компании в целом.

"Штраф Европейской Комиссии в размере 140 миллионов долларов - это не просто нападение на X, это нападение на все американские технологические платформы и американский народ со стороны иностранных правительств. Дни цензуры американцев в интернете прошли", - написал Рубио.

Не остался в стороне и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он выложил сообщение, в котором требует от ЕС "поддерживать свободу слова" и не штрафовать соцсеть Маска.

"Ходят слухи, что комиссия ЕС оштрафует X на сотни миллионов долларов за то, что они не занимаются цензурой. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не нападать на американские компании из-за мусора", - написал Вэнс.

Напомним, что Европейская комиссия наложила на компанию X американского миллиардера Илона Маска штраф в размере 120 млн евро (около 140 млн долларов). Однако несмотря на заявления американских чиновников, реальная причина наложения штрафа не связана со "свободой слова".

Причиной штрафа стало нарушение правил цифровых услуг в ЕС, в частности, "обманчивый дизайн" синей галочки. Расследование по этому поводу стартовало еще два года назад, в декабре 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск Джей Ди Вэнс Twitter Соединенные Штаты Америки Евросоюз Еврокомиссия
Новости
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне