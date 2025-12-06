Достигли прогресса. СМИ узнали, о чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня двухчасовой разговор с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали территориальный вопрос и гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как пишет издание, в последние дни Виткофф и Кушнер собирали предложения от обеих сторон и давили как на Владимира Путина, так и на Зеленского, чтобы они пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения.

По словам источника, знакомого с содержанием сегодняшнего телефонного разговора, обсуждение территориального вопроса было сложным.

Как известно, Россия в рамках мирного плана по-прежнему требует от Украины вывести войска из Донбасса. Но США, как рассказал второй источник, пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы.

Вторым ключевым вопросом были гарантии безопасности США для Украины. Один из источников сообщил, что стороны достигли значительного прогресса и близки к сделке. Но пока предстоит еще проделать дополнительную работу, чтобы обе стороны одинаково трактовали проект гарантий безопасности.

"Основные сложные вопросы катаются территориальных вопросов и гарантий безопасности. Мы стремимся обеспечить реалистичность, справедливость и устойчивость согласованных решений", - сказала в интервью изданию посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Теперь, как ожидается, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов вернутся из Майами в Европу и в понедельник проведут брифинг для Зеленского в Лондоне, чтобы обсудить предложения США.

"Нам нужно взять все проекты и провести мозговой штурм", - сказал Axios неназванный украинский чиновник.

Дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позже на этой неделе (вероятно, имеется ввиду, на следующей неделе).

"Переговоры будут проложены, и личные встречи имеют решающее значение", - сообщила Стефанишина.