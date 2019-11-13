Затриманння чиновниці ОП та заборона пластикових пакетів: новини за 12 листопада

НАБУ затримала на хабарі директора одного з департаментів ОП

У вівторок, 12 листопада, детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП було викрито та затримано учасників злочинної групи, серед яких - співробітниця Офісу президента Світлана Кондзеля, за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Кондзелю затримали при отриманні хабара за сприяння у призначенні на керівну посаду в "Нафтогаз".

Міжнародний суд ООН розгляне по суті справу "Україна проти Росії" в 2020

Міжнародний суд ООН повинен розпочати розгляд по суті справи "Україна проти Росії" про порушення двох конвенцій в 2020 році. Про це заявила заступник глави МЗС України Олена Зеркаль під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За її словами, згідно з практикою Міжнародного суду ООН, до грудня 2020 року Російська Федерація повинна подати великий обсяг документів до суду.

РФ просить Київ продовжити закон про особливий статус Донбасу

Російська Федерація (РФ) закликає Київ продовжити закон про особливий статус Донбасу та почати діалог з представниками самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Закон про особливий статус Донбасу був прийнятий Верховною Радою в 2014 році, але так і не введений в дію.

Трамп заборонив публікувати заяву про ситуацію у Керченській протоці

Колишній радник екс-спецпредставника США по Україні Крістофер Андерсон заявив, що президент Дональд Трамп заборонив Білому дому публікувати заяви про захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це він сказав під час дачі показань комітетам Палати представників, стенограма слухань опублікована на National Public Radio (NPR).

НАБУ оголосило підозру екс-гендиректору "Укроборонпрому"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило колишньому гендиректору ДК "Укроборонпром" Павлу Букіну про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

Як зазначається, він не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно ( дві квартири вартістю понад 3 млн грн) та автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн грн, яке є власністю цивільної дружини останнього.

Назарбаєв запропонував організувати зустріч Зеленського з Путіним

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати зустріч російського президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters. "Я вже отримав згоду Зеленського на тет-а-тет. Про це повідомив президенту Росії. Тепер подивимося, якщо нейтральна майданчик потрібний, я запропонував Казахстан", - заявив Назарбаєв.

У Кремлі відреагували на пропозицію Назарбаєва про зустріч Путіна і Зеленського.

Припинені повноваження Ірини Луценко

Верховна рада України підтримала дострокове припинення повноважень нардепа від "Європейської солідарності" Ірини Луценко.

Луценко склала мандат через проблеми зі здоров'ям. В останньому виступі з трибуни нардеп заявила, що розглядала свою депутатську місію як боротьбу за розвиток дітей, а також проти домашнього насильства.

Замість Луценко до Ради за списком "ЄС" зайде В'ятрович

Замість нардепа Ірини Луценко за списком "Європейської солідарності" до Верховної ради пройде колишній керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Про це з трибуни Ради заявив нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський, передає кореспондент РБК-Україна.

Рада підтримала криміналізацію незаконного видобутку бурштину

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2240 про врегулювання питань видобутку бурштину. Відповідне рішення підтримали 342 нардепа.

Зокрема, пропонується Кримінальний кодекс України доповнити статтею 240, згідно з якою незаконне видобування, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. - 17 тис. гривень). Також може застосовуватися захід у вигляді обмеження свободи на термін від 3 до 6 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна.

Рада підтримала ліквідацію "майданчиків Яценка"

Верховна рада України прийняла за основу законопроект № 2047-д, який передбачає ліквідацію скандальних так званих "майданчиків Яценка". Відповідне рішення підтримали 378 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Рада підтримала за основу заборону пластикових пакетів

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2051-1, який пропонує заборонити пластикові пакети з 2022 року. За відповідне рішення проголосував 365 нардепів.

Уряд Польщі пішов у відставку

Глава уряду Польши Матеуш Моравецький оголосив у Сеймі про відставку своєї Ради міністрів, виступаючи перед депутатами нового скликання. Моравецький очолював парламент два роки.

Парламент Молдови схвалив вотум недовіри уряду

Парламент Молдови проголосував за відставку уряду прем'єр-міністра Майї Санду. Вотум недовіри схвалили 63 депутати зі 101. Прозахідний уряд під керівництвом Санду пропрацював п'ять місяців.

Київрада ухвалила нові правила поведінки в метро: що зміниться

Київська міська рада затвердила нові правила користування метрополітеном.

Повідомляється, що згідно з новими правилами, в столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, голосно вмикати музику і грати на музичних інструментах. Також заборонено проводити масові заходи на станціях метро.

Ківа прийшов до Ради у масці Джокера

Ілля Ківа знову відзначився у Верховній Раді - скандальний народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" прийшов на засідання 12 листопада в масці Джокера. Також політик підійшов до трибуни з коротким спічем (відео)

Вихідні на новорічні свята: скільки будемо відпочивати

Вихідні на Новий рік 2020 в Україні триватимуть з 25 грудня до 1 січня, за винятком декількох днів. Також, традиційно відпочивати будемо під час святкування Різдва за православною традицією. Про те, які дні стануть офіційно вихідними, а в які дні "відпочинок" доведеться відпрацьовувати, йдеться в календарі, затвердженому Кабінетом міністрів України.