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Рада підтримала за основу заборону пластикових пакетів

Новини » Політика     12.11.2019 - 17:42
Рада підтримала за основу заборону пластикових пакетів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Пластикові пакети в Україні заборонять з 2022 року

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2051-1, який пропонує заборонити пластикові пакети з 2022 року. За відповідне рішення проголосував 365 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект пропонує заборонити продаж пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року. При цьому обмеження не поширюватимуться на біорозкладані пакети, надлегкі пакети завширшки до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бічних складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок).

Також обмеження не поширюватимуться на пакети, які використовуються для пакування та (або) транспортування свіжої риби і м'яса, а також сипучих продуктів, льоду, що поширюються в об'єктах роздрібної торгівлі в якості первинної упаковки.

Крім того, пропонується заборона на продаж оксорозкладаних пластикових пакетів з 1 січня 2022 року, ввести заборону схиляння споживачів до купівлі таких пакетів, обов'язкове маркування біорозкладаних пакетів у відповідності з ДСТУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині заборонять пластикові пакети вже з 2020 року. При цьому в точках торгівлі за порушення такої заборони буде загрожувати штраф до 100 тисяч євро.

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що в Україні встановлять автомати для збору пластикових пляшок.

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