Ківа прийшов до Ради у масці Джокера, тому що "розсудлива людина" (відео)

Ілля Ківа прийшов у Раду у масці Джокера (Фото: колаж РБК-Україна)

Ілля Ківа знову оскандалився у Верховній Раді

Ілля Ківа знову відзначився у Верховній Раді - скандальний народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" прийшов на засідання 12 листопада в масці Джокера. Також політик підійшов до трибуни з коротким спічем.

Лицедійство в стінах парламенту зняли на відео, після чого ролик швидко розійшовся мережею.

Ківа перебив нардепа Сергія Рудика під час його виступу, поклав маску на трибуну перед ним і заявив: "Це те, що стежить за вами і те, що вас контролює".

Ілля Ківа прийшов у Раду у масці Джокера (Фото: facebook.com/kivailya)

Також депутат "ОПЗЖ" на своєму профілі у Facebook змінив аватарку на фото в масці популярного кінозлодія - образ якого останнім часом "приміряв" пранкер, публікуючи свої листування з депами від "Слуги народу".

Ілля Ківа прийшов у Раду у масці Джокера (Фото: Dobronosov / facebook.com/kivailya)

У коментарі журналістам Ківа пояснив основний меседж сьогоднішньої витівки:

"Сьогодні кожен з нас, розсудлива людина, в душі Джокер, тому що сьогодні йде системне знищення нашої країни і нашої нації. І в такому процесі з'являються Джокери, Робін Гуди", - заявив нардеп.

Відео: Ілля Ківа прийшов у Раду у масці Джокера

Також він дав власне визначення персонажа - антагоніста в екранізації коміксів про Бетмена.

"Джокери - ті, хто вимагає викриття влади, їх справжнього обличчя, цих слуг Держдепу, слуг або холуїв Фонду Сороса, які своїми законами та діяльністю знищують нашу країну. Тому ми буде протистояти, і будемо використовувати всі можливі законні методи. Вони тиснуть на свободу слова - а ми їх викриваємо у аморальності, злочинності, корупції, і так буде з кожним", - переконаний Ківа.

Відео: Ілля Ківа пояснив, чому прийшов у Раду у масці Джокера

Треба сказати, що в мережі підписники Ківи не оцінили "гумор" нардепа і досить жорстко прокоментував витівку в стінах парламенту. Сам політик також вступив у словесну перепалку, не уникаючи нецензурної лексики.

Фото: скрін коментарів (facebook.com/kivailya)