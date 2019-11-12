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Назарбаєв запропонував організувати зустріч Зеленського з Путіним

Новини » Політика     12.11.2019 - 08:08
Назарбаєв запропонував організувати зустріч Зеленського з Путіним
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Назарбаєв отримав згоду Зеленського на тет-а-тет

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати зустріч російського президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив Назарбаєв, він отримав згоду Зеленського на зустріч.

"Я вже отримав згоду Зеленського на тет-а-тет. Про це повідомив президенту Росії. Тепер подивимося, якщо нейтральна майданчик потрібний, я запропонував Казахстан", - повідомив Назарбаєв.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявляли, що Путін виступає за діалог з Києвом, додавши, що саме спілкування Путіна і Зеленського є позитивним фактом.

Президенти двох країн вже проводили кілька телефонних розмов. Зокрема, Зеленський дзвонив Путіну через обстріли на Донбасі.

Крім того, під час прес-марафону, український президент заявляв, що не знає, чи можлива його зустріч з Путіним. Він вважає, що "всі проти" цієї зустрічі.

Нагадаємо, Зеленський запропонував президенту Путіну новий формат переговорів з участю Дональда Трампа. Він пропонував провести переговори за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Зараз вирішується питання про проведення нормандської зустрічі. Ключовою умовою є розведення сил в Золотом і Петровському (Донбас).

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