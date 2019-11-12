Міжнародний суд ООН розгляне по суті справу "Україна проти Росії" в 2020

Фото: Олена Зеркаль (president.gov.ua)

До грудня 2020 року Росія повинна подати великий обсяг документів до суду

Міжнародний суд ООН повинен розпочати розгляд по суті справи "Україна проти Росії" про порушення двох конвенцій в 2020 році. Про це заявила заступник глави МЗС України Олена Зеркаль під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За її словами, згідно з практикою Міжнародного суду ООН, до грудня 2020 року Російська Федерація повинна подати великий обсяг документів до суду.

"Після цього суд повинен надати нам право на вивчення реакції на ці документи. Як правило, це три-чотири місяці", - сказала вона.

Також вона додала, що рішення суду очікується не раніше 2022 року.



"Після нашої реакції дадуть якийсь термін для реакції Російської Федерації на нашу реакцію, і вже після цього буде призначено слухання. Дійсно, рішення очікується не раніше 2022 року, а можливо, і почала 2023 року", - підкреслила вона.

Також вона зазначила, що справу по суті буде слухатися в 2022 році, а точну дату визначить суд.

"Він повинен вивчити докази всіх справ, всі томи, і після цього вони, в принципі, виходять вже на слухання з розумінням того, що вони хочуть додатково виразити від сторін, тобто, у них вже є якесь бачення, яким може бути рішення, і вже боку під час усних слухань додають потрібну суд інформацію, або розкривають її ще додатково", - заявила вона

Нагадаємо, Олена Зеркаль заявила, що рішення Міжнародного суду ООН, який відхилив всі заперечення Росії по справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму з боку, дозволяє Україні рухатися далі у справі проти РФ.

Україна звинувачує РФ в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.

Пізніше Зеркаль опублікувала результативне рішення Міжнародного суду у справі "Україна проти Росії". Вона зазначила, що суд безпрецедентною кількістю голосів прийняв сторону України.