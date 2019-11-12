НАБУ оголосило підозру екс-гендиректору "Укроборонпрому"

Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Екс-гендиректора "Укроборонпрому" підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до декларації

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило колишньому гендиректору ДК "Укроборонпром" Роману Романову про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

Як зазначається, він не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно ( дві квартири вартістю понад 3 млн грн) та автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн грн, яке є власністю цивільної дружини останнього.

"Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з серпня 2019 року", - додали в бюро.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вимагав зібрати засідання Кабміну через великі заборгованості по зарплаті на заводах "Укроборонпрому".

Він також закликав гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавічуса провести консультації з урядом щодо вирішення питання погашення заборгованості по зарплаті.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував екс-заступника секретаря РНБО Гладковського на 2 місяці.