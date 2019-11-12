ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ оголосило підозру екс-гендиректору "Укроборонпрому"

Новини » Політика     12.11.2019 - 11:30
НАБУ оголосило підозру екс-гендиректору "Укроборонпрому"
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Екс-гендиректора "Укроборонпрому" підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до декларації

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило колишньому гендиректору ДК "Укроборонпром" Роману Романову про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

Як зазначається, він не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно ( дві квартири вартістю понад 3 млн грн) та автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн грн, яке є власністю цивільної дружини останнього.

"Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з серпня 2019 року", - додали в бюро.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вимагав зібрати засідання Кабміну через великі заборгованості по зарплаті на заводах "Укроборонпрому".

Він також закликав гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавічуса провести консультації з урядом щодо вирішення питання погашення заборгованості по зарплаті.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував екс-заступника секретаря РНБО Гладковського на 2 місяці.

Військовий прокурор назвав число кримінальних проваджень щодо "Укроборонпрому" НАБУ затримало 7 осіб у справі про розкрадання 1,2 млрд грн кредиту Нацбанку
Новини України УкроборонпромподозрениеНАБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся