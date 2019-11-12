Рада підтримала ліквідацію "майданчиків Яценка"

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент у першому читанні схвалив ліквідацію схем при оцінці майна

Верховна рада України прийняла за основу законопроект № 2047-д, який передбачає ліквідацію скандальних так званих "майданчиків Яценка". Відповідне рішення підтримали 378 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, "майданчики Яценка" - авторизовані електронні майданчики - з'явилися в кінці 2017 року в ході прийняття держбюджету на 2018 рік. Зокрема, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників в процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в єдину базу.

Даний сервіс пересилав за гроші дані оцінювача до Єдиної бази Фонду державного майна. За останніми підрахунками, з липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь майданчиків було стягнуто понад 700 млн гривень. Схему пов'язують з народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком, за деякими даними, пов'язані з ним фірми заробили на ній 23 млн гривень.

Нагадаємо, в жовтні у Верховній раді вибухнув скандал при обговоренні законопроекту, який ліквідував посередників на ринку оцінки майна. Зокрема членів фінансового комітету від "Слуги народу" звинуватили в отриманні хабарів за зрив підготовки даного законопроекту. Після цього народні депутати проходили поліграф.