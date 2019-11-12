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Рада припинила повноваження Ірини Луценко

Новини » Політика     12.11.2019 - 16:20
Рада припинила повноваження Ірини Луценко
Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна)

Луценко склала мандат через проблеми зі здоров'ям

Верховна рада України підтримала дострокове припинення повноважень нардепа від "Європейської солідарності" Ірини Луценко. Відповідне рішення підтримали 275 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

В останньому виступі з трибуни Луценко заявила, що розглядала свою депутатську місію як боротьбу за розвиток дітей, а також проти домашнього насильства.

Пинулого тижня, Луценко повідомила, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

"Стан здоров'я не дає мені можливості працювати в повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - підкреслювала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що замість Луценко до Ради може пройти екс-заступник міністра енергетики. Зокрема, мова йде про Наталію Бойко, яка є 24-ою у виборчому списку "Європейської солідарності" і, відповідно, першою в черзі тих, хто не пройшов до Ради за підсумками дострокових виборів у липні.

Зазначимо, № 25 в партійному списку - екс-голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

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Новини України нардепВерховна РадаІрина Луценко
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