Рада припинила повноваження Ірини Луценко

Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна)

Луценко склала мандат через проблеми зі здоров'ям

Верховна рада України підтримала дострокове припинення повноважень нардепа від "Європейської солідарності" Ірини Луценко. Відповідне рішення підтримали 275 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

В останньому виступі з трибуни Луценко заявила, що розглядала свою депутатську місію як боротьбу за розвиток дітей, а також проти домашнього насильства.

Пинулого тижня, Луценко повідомила, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

"Стан здоров'я не дає мені можливості працювати в повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - підкреслювала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що замість Луценко до Ради може пройти екс-заступник міністра енергетики. Зокрема, мова йде про Наталію Бойко, яка є 24-ою у виборчому списку "Європейської солідарності" і, відповідно, першою в черзі тих, хто не пройшов до Ради за підсумками дострокових виборів у липні.

Зазначимо, № 25 в партійному списку - екс-голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.