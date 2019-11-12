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У НАБУ повідомили подробиці затримання чиновниці Офісу президента

Новини » Політика     12.11.2019 - 21:14
У НАБУ повідомили подробиці затримання чиновниці Офісу президента
Фото: Світлана Кондзеля (facebook com EidosUa)

Кондзеля затримали при отриманні хабара за сприяння у призначенні на керівну посаду в "Нафтогаз"

У вівторок, 12 листопада, детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП було викрито та затримано учасників злочинної групи, серед яких - співробітниця Офісу президента Світлана Кондзеля, за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Як повідомляється, в ході негласних слідчих розшукових дій детективи НАБУ задокументували факт вимагання з фізичної особи 300 тис. доларів неправомірної вигоди за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

"Керівницю однієї з головних департаментів Офісу президента України, її спільницю - колишньої заступниці міністра культури України (2011 року) та інших учасників угруповання затримали одразу після отримання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Вказані особи затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Тривають невідкладні слідчі дії, які залучені працівники СБУ. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Нагадаємо, 12 листопада з'явилася інформація, що директора департаменту публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю затримали на хабарі, сума якої склала 150 тис. доларів.

Пізніше в Офісі президента підтвердили інформацію про затримання Кондзели. При цьому було зазначено, що для президента немає "своїх" або"чужих".

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