Задержание чиновницы ОП и запрет пластиковых пакетов: новости за 12 ноября

НАБУ задержало на взятке директора одного из департаментов ОП

Во вторник, 12 ноября, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП были разоблачены и задержаны участники преступной группы, среди которых - сотрудница Офиса президента Светлана Кондзеля, по подозрению в получении неправомерной выгоды. Кондзеля задержали при получении взятки за содействие в назначении на руководящую должность в "Нафтогаз".

Международный суд ООН рассмотрит по существу дело "Украина против России" в 2020

Международный суд ООН должен начать рассмотрение по существу дела "Украина против России" о нарушении двух конвенций в 2020 году. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, согласно практике Международного суда ООН, к декабрю 2020 года Российская Федерация должна подать большой объем документов в суд.

РФ просит Киев продлить закон об особом статусе Донбасса

Российская Федерация (РФ) призывает Киев продлить закон об особом статусе Донбасса и начать диалог с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не введен в действие.

Трамп запретил публиковать заявление о ситуации в Керченском проливе

Бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон заявил, что президент Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом он сказал во время дачи показаний комитетам Палаты представителей, стенограмма слушаний опубликована на National Public Radio (NPR).

НАБУ объявило подозрение экс-гендиректору "Укроборонпрома"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении внесения недостоверных сведений в декларации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, он не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, являющегося собственностью гражданской жены последнего.

Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters. "Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - заявил Назарбаев.

В Кремле отреагировали на предложение Назарбаева.

Прекращены полномочия Ирины Луценко

Верховная рада Украины поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Луценко.

Луценко сложила мандат из-за проблем со здоровьем. В последнем выступлении с трибуны нардеп заявила, что рассматривала свою депутатскую миссию как борьбу за развитие детей, а также против домашнего насилия.

Вместо Луценко в Раду по списку "ЕС" зайдет Вятрович

Вместо нардепа Ирины Луценко по списку "Европейской солидарности" в Верховную раду пройдет бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Об этом с трибуны Рады заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, передает корреспондент РБК-

Рада поддержала криминализацию незаконной добычи янтаря

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2240 об урегулировании вопросов добычи янтаря. Соответствующее решение поддержали 342 нардепа.

В частности, предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. - 17 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Рада поддержала ликвидацию "площадок Яценко"

Верховная рада Украины приняла за основу законопроект № 2047-д, который предусматривает ликвидацию скандальных так называемых "площадок Яценко". Соответствующее решение поддержали 378 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Рада поддержала за основу запрет пластиковых пакетов

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2051-1, который предлагает запретить пластиковые пакеты с 2022 года. За соответствующее решение проголосовал 365 нардепов.

Правительство Польши ушло в отставку

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий объявил в Сейме об отставке своего Совета министров, выступая перед депутатами нового созыва. Моравецкий возглавлял парламент два года.

Парламент Молдовы одобрил вотум недоверия правительству

Парламент Молдовы проголосовал за отставку правительства премьер-министра Майи Санду. Вотум недоверия одобрили 63 депутата из 101.

Прозападное правительство под руководством Санду проработало пять месяцев.

Киевсовет принял новые правила поведения в метро: что изменится

Киевский городской совет утвердил новые правила пользования метрополитеном.

В соответствии с новыми правилами, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Также запрещено проводить массовые мероприятия на станциях метро.

Кива пришел в Раду в маске Джокера

Илья Кива снова отличился в Верховной Раде - скандальный народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" пришел на заседание 12 ноября в маске Джокера. Также политик подошел к трибуне с коротким спичем (видео).

Выходные на новогодние праздники: сколько будем отдыхать

Выходные на Новый год 2020 в Украине продлятся с 25 декабря до 1 января, за исключением нескольких дней. Также, традиционно отдыхать будем во время празднования христианского Рождества по православной традиции. О том, какие дни станут официально выходными, а в какие дни "отдых" придется отрабатывать, говорится в календаре, утвержденном Кабинетом министров Украины.