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Рада підтримала криміналізацію незаконного видобутку бурштину

Новини » Політика     12.11.2019 - 14:12
Рада підтримала криміналізацію незаконного видобутку бурштину
Ілюстративне фото (twitter.com/derzhgeonadra)

Рада взялася за врегулювання питань видобутку бурштину

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2240 про врегулювання питань видобутку бурштину. Відповідне рішення підтримали 342 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, пропонується Кримінальний кодекс України доповнити статтею 240, згідно з якою незаконне видобування, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. - 17 тис. гривень). Також може застосовуватися захід у вигляді обмеження свободи на термін від 3 до 6 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна.

Ті ж дії, вчинені повторно або у великих розмірах, або на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років з конфіскацією майна.

Сприяння посадової особи з використанням службового становища карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Перелічені вище дії, які спричинили тяжкі наслідки (збитки понад 85 тис. гривень), караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

Крім того, законопроект пропонує врегулювати відносини щодо користування надрами з метою видобутку бурштину, припинення незаконного видобутку бурштину, зростання рівня життя населення в місцях видобутку бурштину, забезпечення охорони навколишнього природного середовища та рекультивації земель.

Нагадаємо, минулого місяця Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради три законопроекти про видобуток бурштину. До цього уряд схвалив пакет відповідних законопроектів.

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