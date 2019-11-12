Трамп заборонив публікувати заяву про ситуацію у Керченській протоці

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп наклав заборону на будь-які заяви про те, що трапилося

Колишній радник екс-спецпредставника США по Україні Крістофер Андерсон заявив, що президент Дональд Трамп заборонив Білому дому публікувати заяви про захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це він сказав під час дачі показань комітетам Палати представників, стенограма слухань опублікована на National Public Radio (NPR).

Як він зазначив, у день, коли Росія захопила українських моряків та кораблі, в Держдепартаменті підготували заяву, що засуджує Росію за ескалацію в Керченській протоці, але в Білому домі заблокували його публікацію.

Андерсон відправив тодішньому спецпредставникові США по Україні Курту Волкеру повідомлення про те, що президент наклав заборону на будь-які заяви про те, що трапилося. Він пояснив, що пов’язує заборону з браком інформації.

Нагадаємо, помічник секретаря міністра оборони Лаура Купер в Конгресі заявила, що Адміністрація президента США Дональда Трапма насправді збиралась заморозити військову підтримку для України з політичних мотивів. В обмін Трамп хотів отримати від української влади заяву про розслідування проти родини Байденів, сказала Купер.

Крім того, в листі головному юристу Палати представників США адвокат Болтона Чарльз Купер написав, що екс-радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон володіє інформацією про кампанії тиску Білого дому на Україну, яка досі залишається невідомою для розслідування імпічменту Трампа.