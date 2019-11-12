Вихідні на новорічні свята: скільки будемо відпочивати

Вихідні на Новий рік 2020 (колаж РБК-Україна)

Деякі вихідні, долучені до Нового року 2020, доведеться відпрацьовувати по суботах

Вихідні на Новий рік 2020 в Україні триватимуть з 25 грудня до 1 січня, за винятком декількох днів. Також, традиційно відпочивати будемо під час святкування Різдва за православною традицією. Про те, які дні стануть офіційно вихідними, а в які дні "відпочинок" доведеться відпрацьовувати, йдеться в календарі, затвердженому Кабінетом міністрів України.

Як відомо, Новий рік 1 січня 2020 року випадає на середу – саму середину робочого тижня. Але український уряд підготував нам приємний сюрприз. Кабінет міністрів України видав розпорядження № 7-р, в якому міститься рекомендація керівникам підприємств перенести робочі дні:

з понеділка, 30 грудня, – на суботу, 21 грудня;

з вівторка, 31 грудня, на суботу, 28 грудня.

Новорічна іграшка (ілюстративне фото: pixabay.com)

25 грудня святкується католицьке Різдво – офіційний вихідний. Таким чином, згідно з документом, на Новий рік 2020 в Україні виходить чотири офіційних вихідних дні поспіль: з неділі, 29 грудня, у середу, 1 січня. І хоч ці довгі вихідні українцям доведеться відпрацьовувати по суботах, натомість дні відпрацювань будуть передсвятковими і тому – укороченими на 1 годину.

Також у проекті розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році уряд рекомендує перенести робочий день із понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня. Таким чином, якщо цей документ буде затверджений, то на Різдвяні свята українці отримають чотири вихідні дні поспіль – з суботи, 4 січня, по вівторок, 7 січня.

Вихідні на Новий рік 2020 в Україні

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