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Київрада ухвалила нові правила поведінки в метро: що зміниться

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 14:11
Київрада ухвалила нові правила поведінки в метро: що зміниться
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові правила забороняють в метро жебракувати, торгувати і грати на музичних інструментах

Київська міська рада затвердила нові правила користування метрополітеном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київміськради.

Повідомляється, що згідно з новими правилами, в столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, голосно вмикати музику і грати на музичних інструментах. Також заборонено проводити масові заходи на станціях метро.

"Пасажири метро зобов'язані мати охайний зовнішній вигляд. Вхід у підземку буде заборонено частково одягненим пасажирам, а також без взуття, або в нижній білизні. Також не можна пересуватися на самокатах, роликових ковзанах та скейтах", - йдеться в повідомленні.

Також згідно з новими правилами, спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди і т. д.) перевозяться виключно у чохлах, як і садовий інвентар, саджанці і рибальські снасті.

Для безпечного пересування пасажирів з вадами зору, дозволяється проїзд з собакою-поводирем. Тварина повинна мати ошийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 8 листопада в київському метро стався збій в роботі електронного квитка. Пасажирів попросили скористатися альтернативними способами оплати проїзду. Пізніше в метрополітені повідомили, що робота системи була відновлена.

Також повідомлялося, що авіакомпанія "Мотор Січ" скасувала всі авіарейси з Києва в Ужгород, Львів і Одесу. В Ужгород рейси планують відновити до весни 2020 року. Польоти з Києва до Львова і Одеси припинені до 20-21 грудня.

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