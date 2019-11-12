РФ просить Київ продовжити закон про особливий статус Донбасу

Фото: Борис Гризлов (government.ru)

Закон про особливий статус Донбасу був прийнятий Верховною Радою в 2014 році, але так і не введен в дію

Російська Федерація (РФ) закликає Київ продовжити закон про особливий статус Донбасу та почати діалог з представниками самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами голови російської делегації в Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова, для повноцінного введення в дію особливого статусу потрібно його закріплення в Конституції.

"Російська делегація звернула увагу, що 31 грудня 2019 року закінчується термін дії закону про особливий статус Донбасу. Це закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Луганської та Донецької областей". Російська делегація закликала київську сторону забезпечити продовження дії цього закону, а також почати діалог з представниками Донбасу в політичній підгрупі про поправки до цього закону, необхідних для імплементації "формули Штайнмайера". А надалі - узгодити ці поправки в контактній групі", - сказав Гризлов.

Зазначимо, що закон про особливий статус Донбасу був прийнятий Верховною Радою в 2014 році, але так і не введено в дію.

В 2018 році український парламент продовжив його до кінця 2019 року. У документі йдеться, що особливий статус для регіону набуде чинності після виконання низки умов, зокрема виведення "незаконних формувань" з цих територій.

Нагадаємо, 9 листопада на Донбасі почався практичний етап розведення сил і засобів на ділянці №3 в районі населеного пункту Петровське. Після підтвердження готовності, сторони почали процес відходження із попередніх позицій. Згідно з домовленостями, українські військові відійдуть на 1 кілометр і займуть нові позиції.

Як повідомляло РБК-Україна, після завершення розведення сил у Петровському, розпочнуться роботи з розмінування територій, а також демонтаж фортифікаційних споруд.