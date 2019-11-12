ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд Польщі пішов у відставку

Новини » Політика     12.11.2019 - 21:23
Уряд Польщі пішов у відставку
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com premierrp)

Моравецький очолював парламент два роки

Глава уряду Польши Матеуш Моравецький оголосив у Сеймі про відставку своєї Ради міністрів, виступаючи перед депутатами нового скликання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що під час виступу Моравецький підбив підсумки двох років своєї роботи очільником уряду.

Раніше депутати вибрали на пост спікера Сейму представницю керівної партії Право і справедливість Ельжбєту Вітек. Вона здобула 314 голосів, з яких 235 - голоси її політичної сили.

Також 12 листопада відбулося перше засідання верхньої палати польського парламенту.

Нагадаємо, парламентські вибори пройшли в Польщі 13 октября.

РБК-Україна писало, що парламент Молдови проголосував за відставку уряду прем'єр-міністра Майї Санду. Вотум недовіри схвалили 63 депутати зі 101. Прозахідний уряд під керівництвом Санду пропрацював п'ять місяців.

Раніше парламент Румунії проголосував за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном.

Президент Болівії подав у відставку У Польщі назвали "Північний потік-2" оплатою зброї РФ європейськими грошима
Новини України Польшаотставкаправительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся