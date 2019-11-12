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Замість Луценко до Ради за списком "ЄС" зайде В'ятрович

Новини » Політика     12.11.2019 - 16:31
Замість Луценко до Ради за списком "ЄС" зайде В'ятрович
Фото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

Наступний за Луценко кандидат зі списку "Європейської солідарності" пішов до Кабміну

Замість нардепа Ірини Луценко за списком "Європейської солідарності" до Верховної ради пройде колишній керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Про це з трибуни Ради заявив нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський, передає кореспондент РБК-Україна.

Перед голосуванням за припинення повноважень Луценко він заявив, що це "велика втрата" для українського парламенту.

"В черзі за Іриною Луценко йшла Наталія Бойко. Щоб до парламенту замість неї зайшов Володимир В'ятрович, ця Наталія Бойко зняла кандидатуру і опинилася радником нашого прем'єра-міністра", - заявив Бужанський.

Наталія Бойко була 24 номером у виборчому списку "Європейської солідарності" і, відповідно, першою в черзі тих, хто не пройшов до Ради за підсумками дострокових виборів у липні. Крім того, раніше вона була заступником міністра енергетики.

Кабінет міністрів України звільнив В'ятровича з посади директора Інституту національної пам'яті у вересні. Зазначимо, Слідчий комітет Російської Федерації завів справу на нього нібито за "реабілітацію нацизму".

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Новини України Верховна РадаВладимир ВятровичЄвропейська солідарність
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