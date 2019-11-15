Саміт "нормандської четвірки" планується на 9 грудня

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Нормандський саміт пройде в Парижі

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" планується на 9 грудня і пройде в Парижі. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на владу Франції.

Повідомляється, що згідно із заявою Єлисейського палацу, саміт в нормандському форматі відбудеться у понеділок, 9 грудня 2019 року. У саміті візьмуть керівники Франції, Німеччини, Росії та України.

У заяві також говориться, що мета грудневого саміту "нормандської четвірки" - погодити нову послідовність виконання мінських угод. Відзначимо, остання зустріч на вищому рівні пройшла в жовтні 2016 року.

Нагадаємо, глава парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич заявив, що на сьогодні не планується подальше розведення сил на Донбасі до проведення саміту "нормандської четвірки".

До цього міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що всі передумови для "нормандської зустрічі" виконані.

"Нормандская дата зараз обговорюється. Позиція російської сторони каже, що вона готується до зустрічі. Але для дати, у нас повинна бути більш точна інформація. Щонайменше виконані всі передумови для зустрічі", - зазначив глава МЗС України.