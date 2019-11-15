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Трамп відреагував на свідчення Йованович

Новини » Політика     15.11.2019 - 17:51
Трамп відреагував на свідчення Йованович
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп заявив, що Зеленський критикував роботу Йованович

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на свідчення колишнього посла в Україні Марі Йованович в американському Конгресі у справі про його імпічмент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа в Twitter.

Як написав американський президент, де б не працювала екс-посол Йованович, там "ставало погано". Також Трамп додав, що президент України Володимир Зеленський також негативно висловлювався про Йованович.

"Всюди, де Йованович була, ставало погано. Вона працювала в Сомалі, як це було? Потім перенесемося в Україну, де новий президент України негативно висловився про неї у своєму другому телефонному дзвінку. Призначати послів - абсолютне право президента США", - написав він.

Трамп відреагував на свідчення Йованович

Крім того, на заяву Трампа відразу ж відреагували в американському Конгресі. Голова комітету розвідки Палати представників США Адам Шифф показав конгресментам заяву Трампа щодо Йованович та надав екс-послу можливість прокоментувати її.

"Я не думаю, що я маю такі повноваження. Ні в Могадішо., ні в Сомалі, ні в інших місцях. Я дійсно думаю, що, де б я не працювала впродовж багатьох років, я та інші явно покращили становище. Ви знаєте, для США, а також для країн де я працювала", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні в американському Конгресі почалися публічні слухання у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Участь в слуханнях бере колишній посол США в Україні Марі Йованович. Очікувалося, що екс-посол свідчитиме про тиск з боку генпрокурора Юрія Луценка та особистого адвоката Трампа Руді Джуліані.

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