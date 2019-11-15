Слідство у справі MH17 опублікувало розмови Суркова з бойовиками

Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

Опубліковані телефонні розмови бойовиків "ДНР" з Сурковим, де згадується певний "Рінат"

Помічник президента Росії Владислав Сурков спілкувався по телефону безпосередньо з бойовиками самопроголошеної "Донецької народної республіки" в 2014 році. Телефонні розмови опублікувала об'єднана слідча група (JIT), яка розслідує катастрофу малайзійського рейсу MH17.

В одній з бесід "прем'єр-міністр" "ДНР" Олександр Бородай говорить Суркову, що йому терміново потрібна військова підтримка з Москви. Інші розмови вказують на те, що участь Суркова на цьому не закінчилася.

Так, 3 липня 2014 року Сурков і Бородай провели бесіду, в якій Сурков говорить, що буде підкріплення з Росії:

"Там деякий Антюфєєв до тебе буде висуватися. Я тобі про нього говорив. (...) Він у суботу збирався...сюди... в неділю навіть відбувати. (...) А в суботу вони висуваються туди на південь вже, ну щоб бути в боєготовності", - йдеться в розшифровці розмови.

Сурков закликає зробити так, щоб Володимир Антюфєєв зайняв вищий адміністративний пост "ДНР". Через тиждень, 10 липня 2014 року, Антюфєєв дав прес-конференцію, де повідомив пресі, що він тільки що приїхав з Росії, і що під його відповідальність потраплять сектори державної безпеки, МВС і юстиція "ДНР".

Інша телефонна розмова Бородая також вказує на вплив Росії на призначення в "ДНР". Вони узгоджуються зі змістом електронного повідомлення, адресованого Суркову, яке було виявлено у відкритих джерелах. До цього електронного повідомленням прикладений список кандидатів в уряд "ДНР".

Крім того, в розмові з Бородаєм Сурков сказав, що зустрівся з якимось "Рінатом" влітку 2014 року. Останній просив дозволу відвідати окупований Донецьк.

У цій розмові йдеться про те, що "Рінат" зустрічався в столиці РФ зі своїм "колишнім патроном". Той пропонував "Рінату" "сидіти за столом переговорів на стороні так званої ДНР. На що останній відмовився. У цій же бесіді Сурков сказав Бородаю, що не хотів зустрічатися з "Рінатом".

"Я просто не хотів з ним зустрічатися. Він терпляче чекав мене три години в ресторані. При цьому досить довга і беззмістовна розмова. Я, чесно кажучи, сказав йому, що краще цього не робити (не їхати в Донецьк, - ред.). Сашка, у нього погані наміри. Він буде вас тільки розкладати", - цитує розслідування слова Суркова.

У відповідь лідер бойовиків Бородай розповів, що рівень споживання газу впав втричі на всіх підприємствах "ДНР", "крім ахметовських». Також додав, що підприємства Ахметова в Дружківці начебто охороняють бойовики Ігоря Безлера і Олександра Ходаковського.

З цього випливає, що, найімовірніше, Сурков зустрічався з Рінатом Ахметовим. Однак агенству "Інтерфакс" в прес-службі олігарха цю інформацію не підтвердили і не спростували. Сказали лише, що Ахметов має "багато зустрічей з політиками і бізнесменами, де закликає до відновлення миру на Донбасі".

Нагадаємо, Міжнародна слідча група оприлюднила запис розмови одного з бойовиків з невстановленою особою на початку липня 2014 року, незадовго до катастрофи рейсу MH17. Невстановлена особа повідомило бойовика, що "сюди прибувають люди з повноваженнями від Шойгу (міністр оборони Росії, - ред.), і всіх місцевих польових командирів викидають з підрозділів".