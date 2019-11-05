На підпис президенту передали закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісла

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Карати порушення правил перевезення дітей будуть штрафами від 510 до 850 гривень

На підпис главі держави передали законопроект №1150 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект у вівторок, 5 листопада, схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Таким чином, у Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачається адмінвідповідальність за порушення правил перевезення дітей і за вчинення такого правопорушення повторно протягом року відповідно.

"Порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 гривень, - ред.). Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною десятою цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу на водія у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень, - ред.)", - йдеться у тексті закону.

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №1150. За документ за основу в першому читанні проголосували 323 нардепа. Однак Разумков запропонував прийняти проект у цілому. Профільний комітет погодився, наголосивши на необхідності техніко-юридичних правок. Таку пропозицію підтримали 332 депутати ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні 2019 року комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР 8 скликання ввести штрафи за порушення правил перевезення дітей.

Додамо також, у грудні 2018 року Верховна рада провалила закон про підвищення штрафів за ігнорування ременів безпеки.