ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На підпис президенту передали закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісла

Новини » Політика     05.11.2019 - 16:30
На підпис президенту передали закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісла
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Карати порушення правил перевезення дітей будуть штрафами від 510 до 850 гривень

На підпис главі держави передали законопроект №1150 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект у вівторок, 5 листопада, схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

На підпис президенту передали закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісла

Таким чином, у Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачається адмінвідповідальність за порушення правил перевезення дітей і за вчинення такого правопорушення повторно протягом року відповідно.

"Порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 гривень, - ред.). Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною десятою цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу на водія у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень, - ред.)", - йдеться у тексті закону.

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №1150. За документ за основу в першому читанні проголосували 323 нардепа. Однак Разумков запропонував прийняти проект у цілому. Профільний комітет погодився, наголосивши на необхідності техніко-юридичних правок. Таку пропозицію підтримали 332 депутати ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні 2019 року комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР 8 скликання ввести штрафи за порушення правил перевезення дітей.

Додамо також, у грудні 2018 року Верховна рада провалила закон про підвищення штрафів за ігнорування ременів безпеки.

На підпис Зеленському передали ратифікацію податкової угоди з Кіпром Фінкомітет Ради розгляне закон Зеленського про демонополізацію спирту у середу
Новини України Володимир ЗеленськийпреступленияЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся