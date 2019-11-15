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Йованович заперечила звинувачення Луценка

Новини » Політика     15.11.2019 - 17:00
Йованович заперечила звинувачення Луценка
Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

Йованович стверджує, що не передавала Луценку список заборонених для переслідування осіб

Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заперечила, що забороняла українським правоохоронним органам здійснювати кримінальне переслідування деяких осіб. Про це вона заявила під час публічних слухань в Конгресі США.

За словами Йованович, вона заперечує звинувачення екс-генпрокурора України Юрія Луценка в тому, що вона нібито забороняла правоохоронним органам переслідувати деяких осіб.

"Це брехня. Я ніколи не передавала Луценку список людей, яких не можна було кримінально переслідувати в Україні", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні в американському Конгресі почалися публічні слухання у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа за участі колишнього посла в Україні Марі Йованович. Очікувалося, що екс-посол свідчитиме про тиск з боку генпрокурора Луценка та особистого адвоката Трампа Руді Джуліані.

Як писало РБК-Україна, співробітник Держдепартаменту США Джордж Кент розповів в Конгресі, що особистий адвокат президента США Руді Джуліані вів кампанію з дезінформації проти колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Він додав, що і сам піддавався нападкам з боку Джуліані.

Джуліані вів "кампанію брехні" проти Йованович, - співробітник Держдепу У ГБР є провадження, де фігурує Луценко, - Труба
Новини України Юрій Луценкомари йованович
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