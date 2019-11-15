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СБУ затримала одного з ключових бойовиків ІДІЛ

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 16:44
СБУ затримала одного з ключових бойовиків ІДІЛ
Фото: Аль Бару Шишани (ssu.gov.ua)

У Київській області затримали Аль Бару Шишани

В Київській області затримали одного з ключових керівників терористичної організації "Ісламська держава". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Повідомляється, що бойовик ІДІЛ Аль Бару Шишани, який є громадянином Грузії, був затриманий поблизу приватного будинку, де він проживав у Київській області.

"За отриманими даними з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько Аль-Бара Шишани" обіймав посаду аміра джамаата "Ахадун Ахат" в провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки. У 2013 році він зайняв одну з найвищих посад у ІДІЛ - заступника військового аміра, відомого як Абу Умар аш-Шишани". В 2016 році, після ліквідації останнього, "Аль Бару Шишани" виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації. Влітку 2018 терорист незаконно прибув в Україну, використавши підроблений паспорт. На підставі фальшивих документів йому вдалося легалізуватися на території нашої країни", - повідомили в СБУ.

За інформацією спецслужб, перебуваючи на території України бойовик продовжував координувати діяльність спеціальних організацій ІДІЛ, так званих "Амниятив".

"Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером "Ісламської держави". Зараз терорист перебуває під екстрадиційним арештом. Перевіряється інформація про його причетність до скоєння злочинів на території України", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в США закликали членів коаліції по боротьбі з "Ісламським державою" забрати в свої країни затриманих бойовиків ІДІЛ.

Також повідомлялося, що Туреччина почала депортацію членів терористичної організації ІДІЛ. зокрема, були відправлені бойовики в Німеччину і США. Крім цього планується депортація ще 23 терористів.

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