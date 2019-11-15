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Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржать у Верховному суді

Новини » Політика     15.11.2019 - 17:22
Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржать у Верховному суді
Фото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

Позов на рішення ЦВК подали до Касаційного адмінсуду 15 листопада

Позов на рішення Центральної виборчої комісії про визнання народним депутатом колишнього керівника Інситуту національної пам'яті Володимира В'ятровича передано судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердили у Верховному суді.

Так, відповідачем у справі про реєстрацію В'ятровича нардепом виступає Центральна виборча комісія.

"До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду 15 листопада надійшла позовна заява про визнання протиправним встановлення результатів виборів Центральною виборчої комісією України в частині обрання народним депутатом України В'ятровича, №25 у списках політичної партії "Європейська солідарність". Позовна заява зареєстрована та передана на розгляд судді", - повідомили в суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 листопада Центральна виборча комісія під час засідання ухвалила рішення про реєстрацію народним депутатом України колишнього очільника УІНП Володимира В'ятровича.

Як писало РБК-Україна, планувалося, що екс-голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом Верховної ради поточного скликання після того, як Ірина Луценко достроково припинила свої повноваження 4 листопада.

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Новини України Центральна виборча комісіянардепВладимир Вятрович
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