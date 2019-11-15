У Зеленського підтвердили дату нормандського саміту

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Нормандський саміт пройде 9 грудня

У президента України Володимира Зеленського подвердили інформацію, що зустріч в нормандському форматі відбудеться 9 грудня. Про це РБК-Україна повідомили джерела в Офісі президента.

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться в Парижі.

Зазначимо, остання зустріч на вищому рівні, що відбулася в жовтні 2016 року.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Завітневич заявив, що на сьогодні не планується подальше розведення сил на Донбасі до проведення саміту в нормандському форматі.

Раніше у президента Росії Володимира Путіна заявили, що можливість проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" до кінця поточного року зберігається, оскільки спостерігаються певні зрушення в процесі врегулювання ситуації на Донбасі.

Крім того, повідомлялося, що "Слуги народу" допускають, що нормандська зустріч може відбутися в грудні. За словами представника Кабінету міністрів у парламенті Ірини Верещук, всі лідери "нормандської четвірки", крім Російської Федерації, вже готові до зустрічі.