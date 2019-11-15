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Зеленський підписав закон щодо встановлення відповідальності за порушення перевезення дітей

Новини » Політика     15.11.2019 - 21:12
Зеленський підписав закон щодо встановлення відповідальності за порушення перевезення дітей
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За порушення правил перевезення накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення порушення правил перевезення дітей" № 224-ІХ, який парламент ухвалив 29 жовтня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Зазначається, що закон доповнює статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, за повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також на органи Національної поліції покладається обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення дітей.

Нагадаємо, в квітні 2019 року комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР 8 скликання ввести штрафи за порушення правил перевезення дітей.

Додамо також, у грудні 2018 року Верховна рада провалила закон про підвищення штрафів за ігнорування ременів безпеки.

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