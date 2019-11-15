Йованович заявила, що відчувала загрозу після публікації стенограми

Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

Екс-посол розповіла, що відчувала загрозу ще під час роботи в Києві

Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович розповіла, що після публікації стенограми липневої телефонної розмови президентів США та України вона відчула загрозу. Про це вона заявила під час публічних слухань в Конгресі США у справі щодо імпічменту Дональда Трампа.

За словами Йованович, після публікації стенограми розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, де екс-посол неодноразово згадувалася, вона відчула спустошення та загрозу.

"Я була шокована та спустошена через те, що могла бути так охарактеризована у телефонній розмові президентів, під час якої президент Трамп сказав іншому лідеру (Зеленському - ред.), що я працювала погано, і що мені доведеться мати певні наслідки", - розповіла вона.

Крім того, екс-посол розповіла, що відчувала загрозу ще коли перебувала на посаді в Києві, а саме, коли її попросили покинути Україну через занепокоєння щодо її фізичної безпеки.

Нагадаємо, сьогодні в американському Конгресі відбулися публічні слухання у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Участь в слуханнях брала екс-посол США в Україні Марі Йованович. Йованович свідчила щодо її звільнення з посади посла, а також щодо звинувачень збоку Юрія Луценка та Руді Джуліані.

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп розкритикував сьогоднішні свідчення Йованович в американському Конгресі. Трамп зазначив, що "де б не працювала Йованович, там ставало погано".