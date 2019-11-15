Двох нардепів виключили з фракції "Слуга народу"

Фото: Анна Скороход та Антон Поляков (колажж РБК-Україна)

Ганну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції "Слуги народу"

Двох народних депутатів Ганну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції "Слуги народу". Про це заявив Поляков, передає кореспондент РБК-Україна.

Поляков заявив, що його і Скороход виключили з фракції, але перед цим їх повинні були виключити з партії.

"Покажіть, що не так? По землі? Я пояснював, що можна було прийняти альтернативний законопроект... Правки вони зроблять - це незаконно. Так куди ми йдемо? Ми партія Богдана чи партія "Слуга народу ", - сказав він.

Причиною виключення Полякову назвали прогули.

"Чітких пояснень немає. По прогулах... Все ви можете зайти на сайт Верховної Ради. Це просто політична розправа і привіт Андрію Йосиповичу. Буду значить позафракційним, а там будемо дивитися", - заявив Поляков.

Також Ганна Скороход прокоментувала виключення з фракції.

"Так, нас з Антоном виключили з фракції, дійсно. Я думаю, що це позитивний момент. Тому що тепер ми зможемо голосувати за програму президента, а не за лобістські закони", - заявила вона.

За словами нардепа Скороход, її політично переслідували.

Нагадаємо, в Раді розгорівся скандал з нардепом Скороход, яка заявила про затримання її чоловіка, що через те, що проголосувала проти відкриття ринку землі.

Втім, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анна Скороход пропонувала хабарі народним депутатам. Він додав, що політична партія не має жодного відношення до затримання її чоловіка.

Крім того, раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету. Він також звинувачував нового лідера президентської політсили Олександра Корнієнко в продажі місць на округах.