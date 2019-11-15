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Верещук склала повноваження представника Кабміну в Раді

Новини » Політика     15.11.2019 - 13:15
Верещук склала повноваження представника Кабміну в Раді
Фото: Ірина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

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Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук склала повноваження представника Кабміну у Верховній Раді. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

За її словами, з сьогоднішнього дня вона складає повноваження представника Кабміну у Верховній раді.

"Дякую усім, хто допомагав мені в цій роботі. Сфокусуюсь на роботі в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую всім, хто вірить і допомагає", - зазначила Верещук.

Верещук склала повноваження представника Кабміну в Раді

Відзначимо, напередодні вона заявила, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук планує звільнити її з посади представника через критику діяльності Кабінету міністрів, проекту державного бюджету, а також через позицію щодо законопроектів.

Нагадаємо, уряд призначив Верещук представником у Верховній раді на початку вересня.

Вона пройшла в Раду за списком партії "Слуга народу" під номером 29. У 2010-2015 роках була мером Рави-Руської, з вересня 2017 року - доцент кафедри політології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, викладала в Інституті екології економіки і права.

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