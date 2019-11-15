ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опублікована стенограма розмови Трампа та Зеленського

Новини » Політика     15.11.2019 - 16:13
Опублікована стенограма розмови Трампа та Зеленського
Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Білий дім оприлюднив стенограму першої розмови Трампа та Зеленського

У п'ятницю, 15 листопада, Білий дім оприлюднив другу стенограму розмови президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. Документ опублікований на сайті Білого дому, повідомляють американські журналісти.

Відзначимо, що мова йде про телефонну розмову з Зеленським, під час якої Трамп привітав його з перемогою на президентських виборах.

В ході телефонної розмови Трамп привітав Зеленського з перемогою на виборах і запросив його до Вашингтона. Зеленський, в свою чергу, подякував Трампу за привітання і зазначив, що буде практикувати англійську перед зустріччю.

Раніше Трамп заявляв про готовність опублікувати цю розмову, заявивши, що жоден інший президент не проходив через подібне. Він також назвав це "полюванням на відьом". Американський лідер також говорив, що опублікує стенограму, якщо цього захочуть представники Демократичної партії США.

Нагадаємо, в США розгорівся скандал після того, як співробітник розвідки поскаржився на те, що президент нібито допустив недоречні висловлювання у розмові з іноземним лідером. Після цього американські медіа припустили, що Трамп нібито тиснув на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена, який, ймовірно, є головним конкурентом Трампа на прийдешніх президентських виборах у 2020 році.

Крім цього, Трамп заявляв, що готовий зачитати стенограму телефонної розмови з Зеленським американцям. За його словами, попередня розмова з українським президентм була "хорошою", тому він збирається прочитати стенограму. Він також припустив, що зачитає стенограму в прямому ефірі.

Раніше також були опубліковані стенограми показань експертів Білого дому щодо імпічменту Трампа. Один з них чув розмову Трампа з Зеленським.

Опубліковані стенограми показань експертів Білого дому щодо імпічменту Трампа Працівники Білого дому підтвердили тиск Трампа на Зеленського
Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трампстенограмма
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся