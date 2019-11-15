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У "Слузі народу" назвали причину виключення Скороход і Полякова

Новини » Політика     15.11.2019 - 11:03
У "Слузі народу" назвали причину виключення Скороход і Полякова
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Корнієнко назвав офіційну причину

У фракції "Слуга народа" назвали офіційну причину виключення депутатів Анни Скороход та Антона Полякова зі складу політичної сили. Про це заявив голова партії "Слуга народа" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, основна причина виключення депутатів Ганни Скороход та Антона Полякова з фракції - це неголосування за ті законопроекти, по яким є спільне рішення фракції.

"Порушення домовленості... щодо спільної позиції, по тим питанням, по яким у фракції спільна позиція. Це порушення домовленості про голосування... командної роботи по тим питанням, по яким є згода всієї фракції", - заявив Корнієнко.

За його словами, депутати демонстрували відсутність командної роботи.

"Я з ним (з Антоном Поляковим - ред. ) особисто проводив діалоги і бесіди щодо дуже чутливих наших законопроектів. Це земля, це по розрахунковим операторам - по ФОПам, це і №1008 (щодо діяльності органів суддівського врядування, - ред.). Здається він теж не голосував. Тобто по чутливим законам в нього була своя позиція і вона ідеологічно відрізнялась від фракції. Тобто мова не про якісь дисциплінарні моменти, а якщо людина системно не погоджується з думкою фракції, навіщо нам бути разом?", - додав Корнієнко.

У свою чергу, нардеп Поляков раніше стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету. Він також звинувачував нового лідера президентської політсили Олександра Корнієнко в продажі місць на округах.

РБК-Україна писало, що сьогодні депутати Скороход і Поляков повідомили про те, що їх виключили з факції "Слуга народу". Вони назвали це рішення політично вмотивованим.

Зазначимо, що вчора в Раді Скороход заявила про затримання її чоловіка через її голосування "проти" відкриття ринку землі. Тоді глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анна Скороход пропонувала хабарі народним депутатам.

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