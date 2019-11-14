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Депутат від "Слуги народу" заявила про затримання її чоловіка

Новини » Політика     14.11.2019 - 13:25
Депутат від "Слуги народу" заявила про затримання її чоловіка
Фото: Ганна Скороход (facebook.com/sluganarodu skorokhod 93)

Правоохоронці затримали Олексія Алякина

Українські правоохоронці затримали чоловіка нардепа від "Слуги народу" Анни Скороход. Про це вона заявила з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Скороход, підставою для затримання чоловіка стала заявка з Російської Федерації з приводу його видачі в 2017 році.

"Його затримав Печерський райвідділ. І перемістили... Буде протягом 72-х годин суд. Його затримали на підставі того, що заявка була з РФ з приводу його видачі в РФ 2017-го року. Там кримінальну справу. У нього був великий бізнес у РФ, потім бізнес був віджатий. Щоб людина не могла повернутися, завели справу. Ще його звинувачують у банківській сфері", - заявила Скороход.

За її словами, затримання чоловіка відбулося із-за того, що вона не проголосувала за відкриття ринку землі.

"Не було жодних претензій скільки років, а коли я тисну червону кнопку - до мене притензії. Я не кажу, що мені не подобається політика партії. Я кажу про те, що треба прислухатися і до думки меншості, і при цьому не здійснювати ці дії. Не чинити пресинг, не загрожувати за те, що я голосую не так", - заявила Скороход.

Нагадаємо, законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення під номером 2178-10 був прийнятий Верховною радою за основу 13 листопада. Його підтримали 240 депутатів, проголосували проти 52 депутати, утрималися 57 депутатів.

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